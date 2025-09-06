SKE48・大村杏（19）の1st写真集のタイトルが「杏仁豆腐」（20日発売予定、秋田書店）に決定。それに伴って、このほど解禁された表紙カットでは水玉模様の赤いチューブトップ水着姿を披露。青とピンクのローラースケートを履き、カラフルでキュートなカットに仕上がった。 【写真】19歳が見せた「素の私」背伸びした健康美ショットにドキドキが止まらない 20歳の誕生日に発売する今作では、