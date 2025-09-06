◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（６日・甲子園）阪神・森下翔太外野手が勝ち越し適時打を放った。同点の６回。先頭の近本が四球で出塁し、続く中野とのラン・エンドヒットが成功して一、三塁。ここで３番打者が３ボール１ストライクから常広の１４７キロ直球を振り抜き、左前にはじき返した。リーグ２位の打点を「８０」に更新。さらに、坂本の三ゴロ適時失策で３点目を追加した。