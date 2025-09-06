長江科学院科学調査チームが調査を実施した査旦湿地。（７月２９日撮影、玉樹＝新華社記者／邱婧熠）【新華社武漢9月6日】中国湖北省武漢市の長江科学院科学調査チームがこのほど、遠路はるばる青海省にある長江源流域最大の湿地、査旦湿地を訪れ、最新の凍土融解状況や温室効果ガス排出状況に焦点を当てた湿地環境の総合的な調査を実施した。青海省玉樹チベット族自治州雑多県に位置する同湿地は、長江の南の源