FRUITS ZIPPERの“ミントグリーン担当”櫻井優衣が、ユニバーサル ミュージックよりソロメジャーデビューを果たすことが決定した。【動画】FRUITS ZIPPER・櫻井優衣、ソロデビューのティザー映像きょう6日にさいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」のNailie Beautyのステージに登場した櫻井が発表。ソロメジャーデビュー曲「キミのことが好きなわたしが好き」を