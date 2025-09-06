歌手の氷川きよしが6日、自身のインスタグラムを更新。この日、48歳の誕生日を迎えたことを報告した。氷川は「9月6日は自分の命の誕生日1977年48年前、父と母に産んでくれて育ててくれたことに感謝する日強く健康に産んでくれてありがとう」と両親への感謝を記した。続けて「20年前に初めて父と母を東京の自宅に呼んだ日」とつづり、無造作な室内での親子写真を投稿した。