CIS非公式首脳会議に同席したアリエフ・アゼルバイジャン大統領（左）とパシニャン・アルメニア首相＝2023年12月26日、ロシア・サンクトペテルブルク（タス＝共同）【モスクワ共同】アルメニアの首相報道官は6日、係争地ナゴルノカラバフを巡り長年対立してきた隣国アゼルバイジャンの上空をパシニャン首相の専用機が飛行したと明らかにした。戦闘を含む対立により過去30年間にわたり上空の通過許可がなかったが、最近の緊張緩和