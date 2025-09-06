俳優の本田響矢が9月6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、TGC）に出演。ランウェイに姿を現すと、客席からは悲鳴にも似た黄色い歓声が上がった。【映像】「歓声えぐ！」本田響矢の登場シーン2025年4月期ドラマ『波うららかに、めおと日和』への出演が話題を呼んだ本田。TGC中盤の「TGC SPECIAL COLLECTION 2」に登場すると、会場から一際大きな