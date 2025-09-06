秋篠宮家の長男悠仁さまは１９歳の誕生日の６日、皇居・宮殿などで成年皇族になったことを示す「成年式」に臨まれた。午後には天皇、皇后両陛下にあいさつする「朝見の儀」に臨み、「成年皇族としての責務の重さを自覚し、さらに勉学にいそしむとともに経験を積み、ご恩に報いたい」と抱負を語られた。成年式は男性皇族のみ行う皇室の重要儀式で、奈良時代から約１３００年の歴史がある。１９８５年１１月の秋篠宮さま以来４０