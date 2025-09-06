ÀèÆü¡¢¡È¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¡É´ë²è¤äÉ×¡¦¾±»ÊÃÒ½Õ¡ÊÉÊÀî¾±»Ê¡Ë¤È¤ÎÉ×ÉØÆ°²è¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ëÆ£ËÜÈþµ®¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Ï¥í¡¼¡ª¥ß¥­¥Æ¥£¡Ù¤¬¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô100Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£2019Ç¯¤Î³«Àß°ÊÍè¡¢Ãå¼Â¤Ë¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤­¤¿¡Ø¥Ï¥í¡¼¡ª¥ß¥­¥Æ¥£¡Ù¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿¤¤¡£¡Ú´ØÏ¢¡Û¶¦´¶ÅÙMAX¡ªÆ£ËÜÈþµ®¡õ²£ß·²Æ»Ò¤Î¡ØÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡Ù»ëÄ°¼Ô