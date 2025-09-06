ブンデスリーガで躍動する若きドイツ代表は近い将来、ビッグクラブ入りを希望しているようだ。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、シュツットガルトに所属する24歳のドイツ代表MFアンジェロ・スティラーは将来的なビッグクラブ移籍を希望しているという。2023年8月にホッフェンハイムからシュツットガルトに完全移籍を果たしたスティラーは加入以降同クラブの主力として活躍。昨季もブンデスリーガ31試合に先