マンチェスター・シティは今夏の移籍市場でジェイムズ・トラフォード、ジャンルイジ・ドンナルンマ、マーカス・ベッティネッリの3人のGKを獲得した。既存戦力ではスコット・カーソンとエデルソン・モラレスが移籍。シュテファン・オルテガは残留したものの、今でも移籍先を探しているようで、今季は主に前述した3人がシティのGK陣となる。ベッティネッリは前任のカーソンのような他のGKのまとめ役として考えられており、実際にピッ