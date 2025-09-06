史上最大級のファッションフェスタ『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』（以下、マイナビ TGC 2025 A/W）が2025年9月6日（土）にさいたまスーパーアリーナにて開催され、TGC初出演となる佐藤健、宮粼優に加え、町田啓太、志尊淳がシークレットゲストとして登場した。『マイナビ TGC 2025 A/W』佐藤健「（急な対応に）頭が下がります」©マイナビ TGC 2025 A/WNetflixシリーズ「グラスハート