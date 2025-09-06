俳優の市原隼人が、７キロ増量したことを明かした。６日までにインスタグラムのストーリーズを更新し「とにかく増量」しているそう。「現時点でひとつ前の作品を撮り終えてから７ｋｇ増えた」と告白した。舞台「中村仲蔵 〜歌舞伎王国 下剋上異聞〜」の上海公演に向けた役作りのためとみられ「食べて…食べて…。稽古前のトレーニング後はとてつもない睡魔が…。稽古後にまた、とにかく食べる」と“食トレ”に励んでいるそうだ