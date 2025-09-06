◇体操全日本シニア選手権（６日、東京・エスフォルタアリーナ八王子）２月に右アキレス腱（けん）を断裂し、休養していたパリ五輪団体総合金メダルの杉野正尭（徳洲会）は、今大会で復帰し、あん馬で１４・６３３点の高得点で１位になった。杉野が戻ってきた。あん馬と鉄棒の２種目での出場だったが、最初のあん馬をミスなく終えるとガッツポーズで会場にアピール。復帰の喜びを体いっぱいに表現した。杉野は「帰ってこら