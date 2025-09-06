◇セ・リーグ阪神―広島（2025年9月6日甲子園）2年ぶりのリーグ制覇へ、カウントダウンを進める阪神が1―1の6回に勝ち越した。先頭の近本が四球を選び、続く中野の左前打で一、三塁。森下の左前適時打で勝ち越し。その後2死満塁で坂本の打球を三塁手の佐々木が後逸し、さらに1点を加えた。