なにわ男子の高橋恭平が６日、さいたまスーパーアリーナで「第４１回マイナビ東京ガールズコレクション２０２５ＡＵＴＵＭＮ／ＷＩＮＴＥＲ」にサプライズ出演した。高橋は、女優・福本莉子とダブル主演を務めるＷＯＷＯＷ連続ドラマ「ストロボ・エッジＳｅａｓｏｎ１」（１０月３１日スタート）のスペシャルステージにサプライズ登場。会場の黄色い歓声を浴びながらランウェーを歩き、笑顔を振りまいた。本作の撮