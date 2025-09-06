タレントの“みちょぱ”こと池田美優（26）が6日放送のフジテレビ「有吉の夏休み2025密着77時間inHawaii」（後7・00）に出演。生理的に苦手な動物を明かした。2日目、午前9時15分に集合した有吉弘行ら出演者たち。最初の目的地は「ホノルルZOO」に決定し、約800種類の動物が飼育され、ハワイの州鳥に指定されているネネが見ることができると説明された。すると、みちょぱは「私、鳥ダメなんです」と告白。これに「えっ!?