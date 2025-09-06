◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―ヤクルト（６日・横浜）ＤｅＮＡのドラフト１位・竹田祐投手（三菱重工Ｗｅｓｔ）が本拠地初登板し、５回１／３を投げ、４安打３失点で降板。ハマスタ初勝利はお預けとなった。５回までは粘りの投球でスコアボードに０を並べ続けたが６回、先頭の浜田に初球のスライダーを左翼スタンドに放り込まれる先制ソロを被弾。その後は岩田を二ゴロに打ち取るも３番・内山に左前打を許した。そして迎え