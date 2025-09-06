5日、米ワシントンのホワイトハウスで、ベセント財務長官と笑うトランプ大統領（ロイター＝共同）トランプ米大統領は5日、来年5月に任期満了となるパウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長の後任の候補について、3人に絞ったことを明らかにした。ロイター通信が伝えた。ホワイトハウスで記者団に対し語った。ベセント財務長官は4人目の候補だったが、ベセント氏が関心を示さず財務長官を続けたい意向を示したと述べた。同席し