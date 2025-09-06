パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するフランス代表FWウスマン・デンベレと同FWデジレ・ドゥエは、5日に行われたウクライナ代表戦で負傷した。フランス代表は、FIFAワールドカップ26欧州予選でウクライナ代表と対戦。10分にミカエル・オリーズのゴールで先制すると、82分にはキリアン・エンバぺが追加点を挙げ、2−0で白星スタートを切った。この試合でスタメン出場を飾ったドゥエは前半にふくらはぎを負傷し、交代を余儀な