µð¿Í¡¦¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê£´£´¡Ë¤¬£¶Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£²²ó£·°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¤È±ê¾å¤·¤¿°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£°æ¾å¤Ï½é²ó¤ËºÙÀî¤È¥Ü¥¹¥é¡¼¤«¤é£²¼ÔÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤òÈïÃÆ¤·¡¢°ìµó£³¼ºÅÀ¡£°­¤¤Î®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤º¡¢£²²ó¤Ë¤ÏÅÄÃæ¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤Ç£´ÅÀÌÜ¤ò¸¥¾å¡£¤½¤Î¸å¤Ï¸åÂ³¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤êÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¤Ï±¦ÏÓ¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤Ë¡Ö¤â¤Á¤í¤óÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦È¿¾Ê¤ÏÂç»ö¤À¤±¤É¡¢