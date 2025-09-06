ボートレースからつの「ルーキーシリーズ第１５戦スカパー！・ＪＬＣ杯」は６日、予選２日目が行われた。常住蓮（２４＝佐賀）は２日目５Ｒ、２号艇から進入でインを奪取すると、きっちり逃げて快勝。初日から１、２、１着のオール２連対で早くも得点率首位に立った。「足はどの足を取ってもいい。ただ後は手前が来たらかなりいい足になる。乗り心地もそれなりにある。ピット離れの方は普通よりちょっといいいくらいかな」と