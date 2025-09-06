ボートレース宮島の「第１９回日本トータ―賞」は６日、予選２日目が行われた。川原正明（５１＝福井）は２日目６Ｒに２号艇で登場。２コースからコンマ１４のトップＳを決めると、ジカまくりを発動させて今節初白星をゲットした。「Ｓは行けると思ったけど、周りが来てなくてもんでしまった」と２番手以下を大きく突き放す好Ｓには苦笑いを浮かべたが、ここまで３走して５、３、１着と尻上がりに調子を上げている。２連率３