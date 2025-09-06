ボートレース江戸川の「ヴィーナスシリーズ・Ｙｅｓ！銀座高須クリニック杯」は６日、予選最終日の４日目が行われた。清水沙樹（３８＝東京）は予選ラストの９Ｒは５号艇で出走。５コースからコンマ１１のトップＳでスリット先制すると、内４艇をまくり切って快勝。勝負駆けに成功し、得点率８位で準優勝戦へ駒を進めた。タッグを組む７１号機は２連率３１％の中堅機ながら「伸びを意識して行って、悪くなかった。合えば普通