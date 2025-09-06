9月6日、札幌競馬場で行われたG3・札幌2歳ステークス（芝1800m）は、池添謙一騎乗のショウナンガルフが鮮やかな差し切りでデビュー2連勝を飾った。同騎手はこの勝利でJRA重賞100勝の快挙を達成した。札幌2歳S、勝利ジョッキーコメント1着ショウナンガルフ池添謙一騎手「スタート次第でポジションを決めていこうかなというプランだったので、あまりスタート早い方じゃなかったので、リズムよく進めていこうっていう中であの位置