9月6日、中山競馬場で行われたG3・京成杯オータムハンデキャップ（芝1600m）は、13番人気の伏兵ホウオウラスカーズが波乱を演出。軽量52kgも活きた鋭い差し脚で突き抜けた。京成杯AH、勝利ジョッキーコメント1着ホウオウラスカーズ木幡巧也騎手「あんまり行くとこもなかったっていうのもあったんですけど、上手いことさばけたので良かったです。（直線の）手応えは良かったですね。脚を使うと聞いていたので、それを信じて。勝