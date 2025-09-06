9月6日、札幌競馬場で行われた第11R・札幌2歳ステークス（G3）で、池添謙一騎手はショウナンガルフに騎乗し1着となり、史上12人目となるJRA重賞通算100勝を達成した。【札幌2歳S】ショウナンガルフがデビュー2連勝…池添騎手はJRA重賞100勝「長くやっていてよかった」池添謙一騎手コメント「今までコンビを組んで頑張ってくれた馬たち、その馬たちの騎乗依頼をしてくれた関係者の方に感謝の気持ちでいっぱいです。（国本）オーナ