9月6日、阪神競馬場で行われた第2Rで、バドリナートに騎乗し1着となった坂井瑠星騎手は、現役30人目のJRA通算600勝を達成した。【新潟記念】坂井瑠「ポテンシャルを感じていた」シランケドが重賞2勝目現役30人目坂井瑠星騎手コメント「せっかくなら最初のレースで決めたいなと思っていたので、きょう最初の騎乗で決められて良かったです。本当にたくさんの有力馬に乗せていただいてもっと勝たなければいけないところですが、頑張