9月6日、中山競馬場で行われた第12Rで、ドナカルナバル（菅原明良騎手）が1着となり、管理する高木登調教師（美浦）は現役40人目のJRA通算400勝を達成した。「次の1勝に向けて頑張りたい」高木登調教師コメント「応援をしてくれているオーナーや牧場関係者、スタッフのおかげで400勝を達成することが出来ました。お世話になっている皆さんの期待に応えられるよう、次の1勝に向けて頑張っていきたいと思います」