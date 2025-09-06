夫のお小遣いについて頭を悩ませたことはありませんか。アプリ「ママリ」には夫がお小遣いの中からタバコ代を出すのはおかしいと言われたと投稿がありました。投稿者さんは、夫に毎月3万円のお小遣いを渡しており、自身はお小遣いなし、子どもの服も節約して家計をやり繰りをしています。そんな中で夫にお小遣いについて不満を言われたことに腹立たしく思っているのだそう。 「タバコ代はお小遣いとは別」と言う夫 旦那が