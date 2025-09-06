この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ぽちこ(@potiko0815)さんの投稿です。 思わず二度見！特別な1本 日常の中のちょっとした場面でくすっと笑ったり、思わぬ爆笑が生まれたりすることってありますよね。ぽちこさんはある日、スパゲッティを茹でようと袋を開けたところ、出てきたのはまさかの…？ Ⓒpotiko0815 スパゲッティ食べようとしたらUピンみたいな奴いた！