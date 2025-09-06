夫婦の間であってもお互いに秘密がある場合もあるかもしれません。ささやかな秘密なら笑ってやり過ごせますが、それが家族の危機をもたらすことならパートナーを信じられなくなることもあるのではないでしょうか。この記事では、夫が女子大生のパパ活相手だったと分かってしまったという投稿を紹介します。夫は相手の女子大生に対しお金を渡しているようですが、投稿者さんは夫に内緒で相手をブロックしてやりたいと思