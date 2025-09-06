雲南省丘北県の普者黒風景区でボートに乗って遊覧する観光客。（７月１６日撮影、昆明＝新華社記者／彭奕凱）【新華社昆明9月6日】中国南西部の雲南省は近年、美しい自然環境に魅せられ移住する外国人が増えている。「本当の『ふるさと』と呼べる場所を選ぼうとした時、迷わずここを選んだ」。そう語るのは米国人のネイサン・ジョーンズさん。中国に来て20年余りになる。大小さまざまな都市を訪れたが、最終的に雲南省大理市を