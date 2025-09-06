【新華社重慶9月6日】中国重慶市で5日、ロボットや人工知能（AI）などの最新の成果を集めた「2025年世界スマート産業博覧会」が開幕した。世界各地から600社以上が出展し、3千件を超える革新的な製品を展示する。屋内の展示エリアは13万平方メートル、屋外の体験エリアは4万平方メートルに及ぶ。会期は8日まで。（記者/趙小帥、于暁蘇、沙青）