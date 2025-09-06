◇第32回WBSCU18ベースボールワールドカップ1次ラウンド日本4―2韓国（2025年9月6日沖縄セルラースタジアム那覇）日本は6日、1次ラウンド2試合目となった韓国戦を4―2で下して開幕連勝を飾った。初戦のイタリア戦で適時打なしと苦しんだ打線が機能した。最速157キロを誇る相手先発のパク・ジュンヒョンに対し、初回2死三塁から4番の阿部葉太が遊撃への適時内野安打で先制に成功。1―2の2回には、1死二、三塁から坂本