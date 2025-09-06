オルビスが展開する体験型施設『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』にて、人気クリエイター鹿の間さんとのコラボレーションが実現。2025年9月20日から10月19日の期間限定で、オリジナルデザインボトル「Happy Weekend」が登場します。細部までこだわり抜かれた特別デザインは、自分用にもギフトにもぴったり。さらに購入特典や特設スペースも用意され、ここでしか体験できない特別な時間を楽しめます♪ 鹿の間×ORBIS