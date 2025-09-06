¡Ö20¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¡×70Ç¯Âå¤òÀÊ´¬¤·¤¿¸µ¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö20¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¤è¡ªÂç¹¥¤­¤Ê³¹ »É·ã¤ò¼õ¤±¤ë³¹ ¼«Í³¤Ê³¹ °ÎÂç¤Ê³¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤ÎËãµÖ¤á¤°¤ß(69)=ÂçÊ¬¸©À¸¤Þ¤ìÂçºå°é¤Á=¡£¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤ÎÉ÷·Ê¤äÃÏ²¼Å´¤Ë¾è¤ë»Ñ¤Ê¤ÉÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÊ£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î