◆ソフトバンク2―1楽天（6日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの海野隆司捕手が、攻守で勝利に貢献した。打っては先制の中前適時打を放ち、守っては6回のピンチに、けん制で走者を刺す好プレーを見せた。この日はシンプル。ただ有原航平に勝ち星をつけることだけを意識してマスクをかぶった。「今日は特に、有原さんに勝ちをつける。だから同点も自分の中ではだめ、ということでやっていた。だから8、9回も絶対ゼロ。同