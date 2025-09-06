「めるる」ことタレントで女優の生見愛瑠（23）が6日、自身のインスタグラムを更新。イベントのオフショットを披露した。「TGC」と書き出して、この日行われた「東京ガールズコレクション」でのオフショットを掲載。デニム素材のトップスに赤いレザージャケット、赤い口紅で大人っぽいスタイルを公開した。「ありがとうございました」と感謝をつづり「また会えますように」と添えた。ファンからは「かわいすぎ」「赤リップ