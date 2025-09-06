◇フィギュアスケートISUチャレンジャーシリーズ（CS）木下グループ杯第2日（2025年9月6日関空アイスアリーナ）女子フリーが行われ、SP首位の千葉百音（木下グループ）が143・48点をマークして合計216・59点で優勝した。坂本花織（シスメックス）が138・39点で合計203・64点として2位、三宅咲綺（シスメックス）が126・50点で合計196・76点として3位に入った。