タレントで女優の松村沙友理（３３）が６日、都内で３００人以上のファンを集め、先月２７日に３３回目の誕生日を迎えたことを記念した「バースデーイベント」を行った。大のお米好きで知られる松村は、ファンからの質問コーナーで「僕もお米が大好きで、１回にご飯を３合食べます。最近、おなかが出てきちゃって…。どうやったらそんな良いスタイルをキープ出来るのか教えてください」と問われると、「日常でおなかに力を入れ