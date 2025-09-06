9月6日、さいたまスーパーアリーナで「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)が開催。縦型ドラマ『この恋は、理想形。』のスペシャルステージが繰り広げられ、高橋文哉、綱啓永、岡崎紗絵が参加した。綱啓永、高橋文哉、岡崎紗絵TGC20周年記念作品となる『この恋は、理想形。』は、縦型ショートドラマ配信アプリのUniReel（ユニリール）とドラマレーベルFANFARE（ファンファーレ）がコラボして制作