◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―ヤクルト（６日・横浜）ヤクルトの浜田太貴外野手が先制２号ソロを放った。６回先頭、ＤｅＮＡ・竹田のスライダーを振り抜いた。浜田は打った瞬間にスタンドインを確信。打球は高々と上がり、左翼スタンドに飛び込んだ１発に「山野さんが粘って投げてくれているのでなんとか先に点をとってあげたかった。完ぺきに捕らえれました」と振り返った。