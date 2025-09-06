◇パ・リーグロッテ0―4西武（2025年9月6日ベルーナD）ロッテ先発のサモンズが6回1/3を7安打4失点、打線は西武の先発・渡辺の前に6回2死まで完全に抑えられ、わずか2安打で今季23度目の零敗。3連敗で借金は今季ワーストを更新する27に膨らんだ。サモンズは初回先頭の西川に初球を本塁打されて先制を許すと、5回には2死二、三塁から西川に左前適時打、7回にも1死一、三塁から西川に左中間2点二塁打を打たれた、警戒してい