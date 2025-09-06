【新華社合肥9月6日】中国安徽省池州市の九華山風景区でこのほど、雲海の絶景が現れた。幾重にも重なる峰々が、湧き立つ雲の合間から見え隠れし、「山は雲の勢いを借り、峰は雲に支えられてそびえ立つ」という詩情豊な風景が広がった。（饒治国、楊銀竜）