歌舞伎俳優の市川ぼたん（14）、市川新之助（12）が6日放送の日本テレビ系「1億人の大質問!?笑ってコラえて！」」にVTR出演。父の市川團十郎（47）のプライベートを明かした。この日は人気企画「謝罪の祭典日本全国カメラに向かってごめんなさい」を展開。ぼたんと新之助はVTRで登場し、父・團十郎に謝罪した。新之助は、飛行機などでの移動の際に「パパの寝顔をiPadとかで撮ってごめんなさい！」。ぼたんは「それをパパに