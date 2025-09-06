格闘技「K−1」は6日、都内で「K−1ワールドMAX〜70キロ以下級世界最強決定トーナメント開幕戦〜」の前日計量と記者会見を行った。K−1ワールドGPスーパーバンタム級タイトル戦は王者・金子晃大（28＝K−1ジム自由ケ丘/FROGGYM）は54・9キロ、挑戦者の池田幸司（28＝ReBORN経堂）は54・9キロでクリアした。会見した金子は「リングに上がらないと何があるか分からない。必ず倒しにいこうと思う」と前回はいきなりダウンを奪