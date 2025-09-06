◇セ・リーグ巨人5―4中日（2025年9月6日バンテリンD）巨人・岡本和真内野手（29）が土壇場からの逆転劇の起点となった。3―4の9回1死一塁。初球に代走・増田大が二盗を仕掛けるも失敗。2死無走者となるも、相手守護神・松山から左前打で出塁した。そこから打線がつながり、5連打で2点を奪い逆転。「みんながつないでくれて良かった」と汗を拭った。将来的なメジャー挑戦の意向を持つ主砲。この日はダイヤモンドバッ