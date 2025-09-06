2025年も熱戦が繰り広げられた夏の甲子園、三重県でも未来の料理人たちが腕を競う「もう一つの甲子園」が行われました。連覇を狙うのは「高校生レストラン」で知られる三重県の相可高校、青春を料理に捧げる2人の“最後の夏”を追いました。 ■“高校生レストラン”モデルの強豪「食の甲子園」連覇挑む 三重県多気町のリゾート施設「VISON(ヴィソン)」に、白衣姿の“未来の料理人”が集まりました。高校生が