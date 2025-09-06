立憲民主党県連の会合で講演する野田代表＝６日、横浜市西区立憲民主党の野田佳彦代表は６日、自民党総裁選の前倒し要求への対抗策として浮上している衆院解散論について「（自民の）党内抗争に決着をつけるために税金を使って解散をすることがあり得るが、大義は全くない」とけん制した。横浜市西区で開かれた党県連の会合で述べた。